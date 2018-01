Pub

Merlin prolongou o seu contrato com a equipa de futsal, Asanin, apesar de não jogar mais esta temporada, vai manter-se como guarda-redes do andebol leonino. Validade dos novos contratos não foi divulgada

O Sporting anunciou nesta terça-feira as renovações do futsalista internacional italiano, Merlin, e do guarda-redes de andebol, Matej Asanin, que, devido a lesão, não pode voltar a atuar até final da temporada.

"Não tive um ano bom com as lesões, mas o clube acredita em mim e que vou recuperar bem. Muito obrigado por isso. Vou dar tudo a cada dia para voltar bem e poder ajudar a equipa", disse Asanin em declarações ao site oficial do Sporting.

Na mesma plataforma Merlin mostrou o seu agrado: "Quando cheguei disse que gostava de desafios e o Sporting tem sido um desafio para cada atleta porque onde entramos, entramos para ser campeões. Podem esperar de mim um jogador que vai dar sempre tudo para vencer.", assegurou o jogador que em dois anos e meio ao serviço do Sporting apontou 50 golos em 102 partidas, tendo conquistado dois campeonatos nacionais, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.