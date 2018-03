Pub

Nildo Petrolina marcou um dos golos e promete ser candidato a autor do golo do ano.

O Desportivo das Aves recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Portimonense por 3-0, no jogo que encerrou a 25.ª jornada da I Liga, resultado que deixa os avenses mais distantes da zona de descida.

Um golo de Rodrigo, aos 26 minutos, abriu o caminho da vitória, tendo Nildo Petrolina, aos 47, e Derley, aos 83, anotado os restantes dois tentos do triunfo avense.

Com esta vitória, o Desportivo das Aves sobe a 13.º com 25 pontos, agora mais quatro do que as duas equipas situadas abaixo da linha de despromoção, enquanto o Portimonense fecha a jornada no 12.º posto com 27.

Veja o resumo do jogo: