O Desportivo das Aves e o Marítimo empataram hoje 0-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado na Vila das Aves.

Este foi o nono jogo seguido do Marítimo sem vencer no campeonato, enquanto a equipa da casa vinha de duas vitórias seguidas que lhe permitiram afastar-se da zona de despromoção.

A equipa madeirense segue no oitavo lugar, com 30 pontos, mas pode perder a posição para o Vitória de Guimarães, que recebe o Sporting de Braga no domingo, enquanto o Desportivo das Aves subiu provisoriamente ao 12.ª lugar, com 21.