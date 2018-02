Pub

Entrando em campo sabendo que os rivais tinham vencido, a equipa de Jesus foi esbarrando em Caio Secco até o capitão colocar ordem na casa. Videoárbitro interveio em vários lances

Depois de sofrer as duas primeiras derrotas a nível interno, o Sporting regressou às vitórias na receção ao Feirense, num jogo em que teve oportunidades para golear mas só conseguiu desbloquear o marcador na reta final, altura em que William Carvalho e Montero fizeram os dois golos de uma partida muito acidentada em que Luís Ferreira mostrou 11 cartões amarelos. Sem Bas Dost, a equipa confirmou que sente muitos problemas para marcar, mesmo criando ocasiões suficientes para ter um jogo tranquilo - Doumbia esforçou-se, é certo, mas faltou-lhe sempre qualquer coisa.

Jorge Jesus foi obrigado a reformular a sua asa esquerda, devido aos castigos de Fábio Coentrão e Acuña, e não surpreendeu: Bruno César surgiu no lugar no caxineiro, enquanto Bryan Ruiz ocupou a vaga do argentino. Com Bruno Fernandes a surgir mais recuado ao lado do regressado William Carvalho, coube a Montero apoiar Doumbia na frente, uma vez que Bas Dost continua indisponível. Do outro lado, Nuno Manta Santos manteve o seu esquema habitual, com Babanco atento às movimentações de Bruno Fernandes e Tiago Silva procurando jogar perto do avançado João Silva.

Apesar de ter entrado algo nervoso, o Sporting cedo começou a criar oportunidades de golo: logo aos seis minutos, Doumbia desperdiçou a primeira, depois de um livre apontado rapidamente após Luís Ferreira fazer a sua primeira consulta ao VAR Manuel Oliveira, acertando em Caio Secco - o guardião do Feirense defenderia logo a seguir um livre de Mathieu e a recarga de Bruno César.

O avançado marfinense teve logo a seguir uma ocasião de ouro, depois de uma excelente transição do lado direito e um toque de Montero que o deixou isolado. Mas Doumbia, depois de passar Caio, conseguiu não acertar na baliza deserta e apenas ganhou um canto. Ruiz voltou a testar a inspiração de guardião fogaceiro antes de surgir o (primeiro) caso do jogo, aos 18 minutos. Doumbia conseguiu bater Caio mas, alertado pelo VAR, Luís Ferreira anulou o lance por uma falta a meio-campo de Bruno Fernandes - parece, no entanto, que o Feirense recuperou a bola antes de a voltar a perder, pelo que a decisão do juiz minhoto vai seguramente fazer correr muita tinta.

VAR sem descanso

Montero voltou a estar perto de marcar (mais uma grande defesa do n.º 22 visitante) antes de nova polémica, com o Sporting a pedir penálti e o Feirense quase a marcar no contra-ataque, com Patrício a evitar a cabeçada vitoriosa de João Silva. Consultado o VAR, o árbitro mandou marcar o canto a favor dos visitantes - mas não se ficaria por aqui a intervenção da Cidade do Futebol, uma vez que Manuel Oliveira anulou (bem), a decisão do árbitro de campo que marcara um penálti a favor dos leões por alegada mão de Flávio Ramos... E apesar do intervalo estar a chegar, ainda apareceu uma ocasião para cada lado, numa primeira metade bem animada.

A segunda parte não foi diferente, com o Sporting sempre a procurar o golo e o Feirense a tentar adiar o inevitável. Caio voltou a negar um golo certo a Doumbia, com Montero a desperdiçar a recarga, e Jesus foi obrigado a lançar o jovem Rafael Leão (Lumor estreou-se logo a seguir), que animou o flanco esquerdo do ataque leonino e até ofereceu um golo a Gelson, anulado por fora de jogo do extremo.

E seria preciso mais uma bola parada para a defesa forasteira ceder. Caio socou contra Coates e William Carvalho aproveitou o lance para desbloquear o marcador, quando faltavam apenas 12 minutos para o fim. Nuno Manta Santos ainda lançou os avançados Karamanos e Valência e viu a sua equipa pregar dois sustos a Rui Patrício (que evitara, junto com o poste, o 0-1 a remate de Edson Farias, aos 72"), mas seria Montero a fechar as contas, desviando de carrinho um passe de Gelson.