Despedida de Ronaldo? "Foi muito bonito jogar pelo Real Madrid"

Instantes após a conquista da 13.ª taça de campeão europeu pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo lançou a inquietação entre o universo merengue. No final da partida, em declarações à beIN Sport, o avançado português referiu que "foi muito bonito jogar no Real Madrid", numa frase que soou a despedida.

Questionado sobre o significado dessa afirmação, o capitão da seleção nacional disse que nos próximos dias dará uma resposta. "Agora vamos desfrutar e nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos, que eles sim estão do meu lado. O futuro de qualquer jogador não é importante", referiu o português, de 33 anos.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo manifestou esta época desagrado pelo facto de Florentino Perez não lhe ter oferecido uma renovação de contrato com atualização salarial que o colocasse a par dos contratos chorudos assinados por Messi no Barcelona e Neymar no PSG.

Além do mais, tem sido alimentado o interesse do Real Madrid em contratar o jogador brasileiro que trocou o Barça pelo PSG, inclusive com elogios públicos de Florentino a Neymar.

Para já, a certeza é que o futuro de Cristiano Ronaldo voltará a ser tema nos próximos dias.