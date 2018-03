Pub

Leões estavam obrigados a vencer num terreno complicado

O Sporting deslocou-se esta segunda-feira ao sempre complicado campo do Desp. Chaves no encerramento da 26.ª jornada da I Liga, e venceu por 2-1.

Com muitas mudanças no onze inicial, a equipa de Jorge Jesus estava obrigada a vencer, para aproveitar o deslize do FC Porto em Paços de Ferreira e não ficar ainda mais longe do Benfica, que venceu em casa o Desp. Aves.

Assim, os leões continuam no terceiro lugar, a três pontos do Benfica e a cinco do FC Porto.

Golos

Platiny bate a bola para um lado, Rui Patrício cai para o outro. Grande penalidade foi assinalada por falta de Coates sobre Djavan.

Battaglia a recuperar uma bola a Platiny, serve Bas Dost no centro do terreno e este, à vontade, encosta para o 2-0. Bis do holandês no seu regresso.

Bom drible de Rúben Ribeiro, cruza para o segundo poste onde aparece Bas Dost nas costas da defesa flaviense, a desviar de cabeça para o fundo das redes.

Melhores momentos

Defende Rui Patrício. Remate de William à meia-volta, segurou o guarda-redes leonino.

Remate forte e colocado de Bryan Ruiz à entrada da área, a obrigar Ricardo a aplicar-se na defesa.

Passe em profundidade de Bressan, Davidson tira Rui Patrício da frente e remata à baliza. Valeu Battaglia que estava na trajectória do golo, a cortar e a evitar o empate.

Remate cruzado e rasteiro de Pedro Tiba, a sair ao lado do poste mais afastado.

Cabeceamento de Coates na sequência do canto, a sair por cima da trave.

Montero serve Battaglia no centro da área, o argentino ajeita e remata, mas atira ao lado. Ainda assim, ganha o canto.

Insistência de Bryan Ruiz, tenta o remate em zona frontal, mas Nuno André Coelho a cortar. à segunda, o costa-riquenho atira ao lado da baliza de Ricardo.

Canto da direita para o Desp. Chaves, a bola sobra para Nuno André Coelho, solto, que atira ao segundo poste. Valeu a atenção de Rui Patrício, a defender.

Boa ação ofensiva do Sporting, Gelson mete em Rúben Ribeiro que tenta o remate cruzado, a sair ao lado do alvo.

Não chega Montero. Passe de Gelson Martins, a lançar o colombiano na frente, mas antecipa-se Ricardo que recolhe.

Não chega William. Cruzamento rasteiro de Perdigão, era para William, mas o avançado flaviense chega atrasado para o desvio, segura Rui Patrício.

Gelson. Falha de Nuno André Coelho, a deixar a bola à mercê de Montero que mete em Rúben Ribeiro, este serve Gelson que remata prontamente à baliza, mas Ricardo a fazer uma enorme defesa.

William pica a área, Rúben Ribeiro na recepção tenta servir Gelson, mas a bola desvia em Paulinho.

Responde o Sporting. Na sequência do canto, Montero a desviar de cabeça, a bola desvia em Jefferson que por pouco traía Ricardo, mas este a segurar.

Defende Rui Patrício. Cruzamento de Davidson, a levantar para a área, Tiba amortece e William, na cara do guarda-redes dos "leões", não conseguiu desviar para dentro da baliza.

Remate de Davidson à entrada da área, junto à quina da área de pé direito, mas a sair ao lado.