Desp. Aves ganhou a Taça mas não vai jogar a Liga Europa

Depois de ter vencido a Taça de Portugal no passado domingo, após vitória sobre o Sporting, por 2-1, o Desp. Aves não vai participar na Liga Europa.

De acordo com o jornal O Jogo, a equipa não tratou da possibilidade com a UEFA dentro do prazo, ou seja, até dezembro.

A Rádio Renascença explica também que, pelo mesmo motivo, não existirá o licenciamento necessário à participação em competições europeias de clubes.

O presidente da SAD do clube disse no domingo que o clube ia "disputar" a competição, algo que, ao que tudo indica, não vai acontecer.

Assim, o Sporting entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa e o Rio Ave, quinto classificado da I Liga, vai à segunda pré-eliminatória. O outro qualificado é o Sp. Braga, que irá disputar a terceira pré-eliminatória.

Em atualização