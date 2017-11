Pub

Desp. Aves e FC Porto empataram 1-1. Os dragões podem agora ver aproximarem-se Sporting e Benfica nesta 12ª jornada

O FC Porto deixou fugir dois pontos na deslocação à Vila das Aves, ao ceder um empate 1-1 diante do Desportivo. A uma semana do clássico com o Benfica, a equipa de Sérgio Conceição poderá agora ver aproximarem-se os rivais.

Os dragões até começaram bem a partida com Ricardo Pereira a abrir o marcador, a passe de Soares, logo aos seis minutos. No entanto, até ao intervalo foram os avenses a dispor das melhores oportunidades para chegar ao empate.

No segundo tempo, Jesús Corona foi expulso aos 52 minutos (acumulação de amarelos) por uma entrada dura sobre Vítor Gomes. O mexicano falha por isso o clássico de sexta-feira, no Dragão, com o Benfica.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A equipa da casa acabou por chegar à igualdade através de um cabeceamento de Vítor Gomes, que aproveitou um bom cruzamento de Amilton. Estavam decorridos 63 minutos. Até final, o FC Porto tentou tudo para chegar ao triunfo, mas bem vistas as coisas não criou uma grande oportunidade para o conseguir.

Eis as equipas oficiais:

Desp. Aves: Quim; Rodrigo Soares, Rodrigo Defendi, Carlos Ponck, Diego Galo, Nildo; Vítor Gomes, Paulo Machado; Salvador Agra, Arango, Amilton.

FC Porto: José Sá; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles; Danilo Pereira; Jesús Corona, Herrera, Brahimi; Aboubakar, Francisco Soares.