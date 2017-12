Adepta do Famalicão ficou ferida em desacatos no Estádio Cidade de Coimbra

Pub

Uma mulher sofreu este domingo ferimentos na sequência de desacatos entre adeptos da Académica e do Famalicão, no final do jogo da II Liga, disputado em Coimbra, que terminou empatado (1-1).

Fonte policial disse à agência Lusa que uma adepta do Famalicão sofreu ferimentos, depois de ter sido atingida na cabeça por uma cadeira supostamente arremessada por adeptos da 'briosa', quando se encaminhava para a saída do Estádio. A mulher foi socorrida por elementos da Cruz Vermelha.

Académica e Famalicão empataram 1-1 e o jogo teve um final atribulado depois do apito final. Com os nervos à flor da pele, alguns desentendimentos dentro do campo entre dirigentes e jogadores foram depois transmitidos para as bancadas, com os adeptos visitantes a terem de sair escoltados e debaixo de grande confusão. Um grupo de adeptos da 'briosa' invadiu o campo.

Fora do estádio, a polícia teve de intervir para separar os adeptos dos dois clubes e criar um cordão de segurança para evitar mais desacatos e permitir que vários autocarros com os apoiantes do Famalicão pudessem sair em segurança.

