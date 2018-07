Derrota do Man. United permite ao City de Guardiola festejar o título

O Manchester City é o virtual campeão inglês, a cinco jornadas do final da Premier League. A equipa orientada por Pep Guardiola pôde fazer a festa, depois da derrota caseira do Manchester United diante do West Bromwich (0-1), ocorrida na tarde deste sábado. O único golo da partida de Old Trafford foi apontado por Jay Rodríguez, aos 73".

Recorde-se que o Manchester City vencera no sábado o Tottenham, fora de casa, por 3-1, isto depois de ter adiado a conquista do campeonato na ronda passada, ao perder em casa, precisamente com o Manchester United, por 3-2.

O City soma 87 pontos em 33 jogos, com 93 golos marcados e 25 sofridos e o United tem apenas 71 pontos, necessitando de ter cuidado com o terceiro classificado, Liverpool, que está a apenas um ponto.