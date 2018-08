Del Bosque considera declarações de Ronaldo "inoportunas"

As declarações de Cristiano Ronaldo após a final da Champions ainda dão que falar em Espanha. O avançado português deu a entender que ia deixar o Real Madrid, numa altura em que o clube celebrava a conquista de mais uma Liga dos Campeões, e os comentários caíram muito mal junto de algumas figuras do clube. Del Bosque, antiga glória do Real e ex-selecionador espanhol, juntou a sua voz aos que condenaram as declarações de CR7.

"Foram declarações inoportunas, sem qualquer propósito. Era o momento do Real Madrid, do clube, dos jogadores. Não estragou a festa porque o Real Madrid é mais importante do que qualquer jogador. E Bale de igual forma, esteve pouco generoso com os seus companheiros de equipa", referiu o técnico espanhol, citado pelo jornal "Marca".