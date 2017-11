Pub

O antigo médio elege Jonas e Aboubakar como os principais candidatos a desequilibrar no clássico

O ex-futebolista Deco, que representou o FC Porto e passou, sem jogar, pelo Benfica, considerou esta segunda-feira que "não há favoritos" para o clássico de sexta-feira no Dragão, da 13.ª jornada da I Liga.

O antigo médio reconheceu, ainda assim, que os dragões começaram melhor o campeonato, embora apontando que tal não é garantia de sucesso para este jogo frente aos tetracampeões nacionais em título.

"Não vejo favoritos, apesar de o FC Porto ter começado melhor a época, mas é um clássico onde tudo pode acontecer, até porque o Benfica vem de um resultado expressivo (6-0 frente ao Vitória de Setúbal)", afirmou Deco.

Entre os jogadores das duas equipas, o antigo médio do FC Barcelona salientou Jonas, "como um avançado que tem sido decisivo nas últimas épocas no Benfica", mas também Brahimi, "como um jogador que tem crescido e que pode desequilibrar, tal como Aboubakar, Soares e Marega, que têm capacidade de decidir".

O antigo internacional português sublinhou que em partidas com a intensidade dos clássicos, "o nível de concentração dos jogadores tem estar no limite", lembrando que "as chances de marcar são sempre poucas e que quem tiver um momento de inspiração poderá resolver o desafio".

Ainda falando no lote de candidatos ao título, Deco mencionou o Sporting, analisando que os 'leões' "têm estado bem, com consistência, e mesmo perdendo alguns jogadores, como Adrien, conseguiram reajustar-se e serem competitivos".

Já sobre a prestação de Sérgio Conceição ao comando do FC Porto, Deco considerou que o treinador dos 'dragões' tem mostrado "qualidade e capacidade", e que poderá inverter o facto de o clube não conquistar títulos há quatro anos.

"Por onde passou, o Sérgio fez bons trabalhos, e, apesar deste ser um desafio maior, tem dado conta do recado, com garra e ambição. Quando assim é, a possibilidade de ganhar alguma coisa aumenta", analisou o antigo médio.

Deco foi hoje um dos convidados do Congresso Mundial de 'Scouting', que se realiza num hotel de Vila Nova de Gaia, e que onde marcaram presença várias figuras do futebol português.