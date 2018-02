Pub

O treinador dos insulares disse esta sexta-feira que é uma "questão de tempo" até a equipa voltar aos triunfos, na véspera de defrontar o Rio Ave, para a 22.ª jornada da I Liga.

Os madeirenses vivem um período conturbado, com cinco derrotas e dois empates nas últimas sete partidas do campeonato, e o técnico falou do estado anímico do plantel, após o desaire caseiro de 3-0 com o Portimonense, na passada segunda-feira.

"Muito tristes logo a seguir ao jogo. Ninguém quer estar nesta situação, mas, depois, um arregaçar de mangas. Vejo a equipa a tentar, a trabalhar. Por vezes, o jogo não retrata o que vai acontecendo na semana e a equipa está a responder bem. Acho que é uma questão tempo voltar às vitórias", afirmou na conferência de imprensa de antevisão do encontro deste sábado, em Vila do Conde.

A resposta positiva é um indicador, mas Daniel Ramos quer ver também competência e rigor por parte dos seus pupilos, para evitar alguns erros de posicionamento, o que considera ser um dos principais problemas.

Em relação ao Rio Ave, o destaque do treinador verde rubro vai para a "grande qualidade técnica" e a posse de bola vila-condense, por isso, pretende uma defesa segura sem bola e, quando a tiver, aproveitar bem as saídas para o ataque.

O conjunto de Miguel Cardoso também não vive dias fáceis, tendo sofrido nove golos nos últimos dois jogos (derrotas de 5-1 com o Benfica e 4-1 com o Portimonense), o que Daniel Ramos considera ser um "dado anormal".

"Não é normal o Rio Ave sofrer tantos golos, mas isso não é um problema nosso. Se nos for permitido aproveitar essa instabilidade no jogo, certamente que o vamos fazer", comentou.

O Marítimo enfrenta o jogo em Vila do Conde com menos 48 horas de preparação do que o adversário, o que, contudo, não serve de desculpa, de acordo com Daniel Ramos.

Uma das novidades na convocatória dos insulares será a estreia do último reforço no mercado de janeiro, o extremo argentino Jorge Correa.

"Um bom jogador tecnicamente, que traz irreverência e alguma criatividade à equipa. Tem um passado que diz que pode dar conta do recado. Está com vontade de ajudar e acho que é um elemento que vai aumentar a nossa qualidade até ao final da época", falou Daniel Ramos sobre o novo jogador.

O Marítimo, oitavo classificado, com 29 pontos, visita o Rio Ave, quinto, com 33, no sábado, pelas 16.00.

Duas novidades nos convocados

A chamada do extremo argentino Jorge Correa, última contratação da reabertura do mercado de janeiro, já tinha sido anunciada por Daniel Ramos, treinador dos insulares, na antevisão da partida.

Já Pablo, titular habitual no eixo da defesa no início da temporada, não joga há mais de quatro meses, desde o empate caseiro (1-1) com o Benfica, a 01 de outubro de 2017, tendo ficado parado por lesão.

Nota ainda para as presenças de Fábio China, que recuperou de lesão, e de Zainadine, que cumpriu um jogo de castigo na jornada anterior.

Edgar Costa e Ghazaryan são as únicas baixas a registar pois continuam a recuperar de lesões musculares.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Bebeto, Zainadine, Pablo, Diney, Fábio China e Rúben Ferreira.

- Médios: Gamboa, Fábio Pacheco, Jean Cléber, Éber Bessa e Erdem Sen.

- Avançados: Jorge Correa, Ricardo Valente, Rodrigo Pinho, Joel e Everton.

