Piloto britânico de 31 anos embateu contra barreiras de proteção durante a Curva dos Pescadores, a mesma que vitimou o português Luís Carreira na prova em 2012

O piloto britânico de motociclismo Daniel Hegarty (Topgun Racing Honda) morreu ontem aos 31 anos, depois de sofrer um grave acidente no Grande Prémio de Macau, no Circuito da Guia, à passagem da sexta volta da prova. Ao embater violentamente contra as barreiras de proteção enquanto fazia a curva dos Pescadores a alta velocidade, o piloto natural de Nottingham perdeu o capacete protetor, acabando por falecer a caminho do hospital.

"É com grande pesar que a Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau informa que o corredor britânico Daniel Hegarty sucumbiu aos ferimentos quando seguia na ambulância a caminho do Hospital Conde São Januário", informou o coordenador, Pun Weng Kun. "A comissão já contactou com a família e os elementos da equipa de Daniel garantindo que lhes será prestada toda a assistência. A Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau manifesta as mais sinceras condolências à família e amigos de Daniel", acrescentou o responsável, numa comunicação à imprensa sem espaço para perguntas por parte da imprensa.

Esta era a segunda participação de Hegarty no Grande Prémio de Macau, depois de terminar em 16.º lugar no ano passado. Após o acidente, a organização decidiu dar por terminada a corrida, atribuindo a vitória ao norte-irlandês Glenn Irwin (Ducati), que liderava na altura, seguido dos também britânicos Peter Hickman e Michael Rutter, ambos da BMW. Momentos antes da partida, o motociclista português André Pires anunciou que não iria participar devido a uma avaria no motor.

De acordo com a BBC, a morte de Daniel Hegarty foi a 16.ª no Circuito da Guia em provas de automobilismo e motociclismo desde 1954. As anteriores tragédias naquele evento remontavam a 2012, quando o português Luís Carreira, 35 anos, faleceu durante a qualificação, precisamente na curva dos Pescadores, a zona mais rápida do autódromo, onde o britânico também se despistou.

Um dia depois de Carreira, o piloto de Hong Kong, Phillip Yau, 40 anos, morreu aos comandos de um Chevrolet Cruze, na Taça CTM, ao embater contra uma parede, na curva do Hotel Mandarim, quando seguia a mais de 200 quilómetros por hora. Foi nesse local que, em 2005, morreu também o francês Bruno Bonhuil, 45 anos, durante o aquecimento da corrida de motos.

Em 1994, também no Grande Prémio de Motos, o japonês Katsuhiro Tottiori morreu na segunda manga da prova. O japonês seguia sozinho na reta entre a curva dos Pescadores e a curva R quando uma paragem violenta da moto, devido a um problema mecânico, o projetou para fora da pista, tendo embatido nas rochas junto ao mar e falecido no local.

Muito antes, em 1967, Dodje Laurel, o piloto filipino que maior projeção internacional conquistou, perdeu a vida na curva do Clube Marítimo, hoje do Hotel Mandarim, após ter embatido num poste de iluminação pública, capotando o carro, que se incendiou de imediato.

Namorada inconsolável

Aos 31 anos, Daniel Hegarty deixa familiares, amigos e a namorada, Lucy Draycott, que partilhou o seu estado de espírito nas redes sociais. "É com o coração partido que digo que o amor da minha vida morreu esta manhã. Preciso de tempo para aceitar o que aconteceu e gostaria que as pessoas pudessem ser pacientes comigo e aguardar contacto", escreveu. Já o irmão do motociclista, Joe Hegarty, agradeceu as mensagens que recebeu.