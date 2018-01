Pub

O argentino Kevin Benavides (Honda) voltou a falhar a vitória, e terminou a prova em segundo lugar.

O motard austríaco Matthias Walkner (KTM) confirmou este sábado o triunfo na edição 2018 do rali todo o terreno Dakar, ao terminar a 14.ª e última etapa a 05.38 minutos do vencedor, o argentino Kevin Benavides (Honda).

Walkner, de 31 anos, foi o oitavo a cruzar a meta, em Córdoba, mas conseguiu tornar-se no primeiro austríaco a vencer o Dakar, sucedendo ao britânico Sam Sunderland, ao terminar o rali com 16.53 minutos de vantagem sobre Benavides.

O australiano Toby Price (KTM), vencedor da prova em 2016, terminou no último lugar do pódio, a 23 minutos do austríaco, após ter sido segundo na etapa, a 54 segundos de Benavides.

Nos quads, o chileno Ignacio Casale conquistou o seu segundo Dakar, repetindo o êxito de 2014, enquanto o brasileiro Reinaldo Varela (Can Am) sucedeu ao seu compatriota Leandro Torres nos buggys (SSV).