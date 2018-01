Pub

Fonte da assessoria de imprensa do motard de Esposende confirmou ao DN que o piloto da Honda não recuperou e vai falhar o rali, que se inicia sábado, no Peru.

Paulo Gonçalves, a maior esperança nacional para um brilharete na edição de 2018 da mais emblemática prova mundial de todo-o-terreno, vai mesmo falhar o Rali Dakar. O piloto da Honda não recuperou de uma queda sofrida há duas semanas, durante a preparação para a prova - que arranca sábado, no Peru.

"É oficial. Em breve, a equipa vai emitir um comunicado a confirmar a ausência do Paulo", confirmou, ao DN, fonte da assessoria de imprensa do motard de Esposende. Paulo Gonçalves, que se magoara no joelho e no ombro, ainda voou para o Peru e fez quarta-feira um último teste para saber se tinha condições para competir. No entanto, o percurso da prova - principalmente as dunas, da primeira semana - revelou-se demasiado exigente para o ombro magoado do piloto.

Assim, o piloto português, que poderia ser o único português a imiscuir-se na luta pela vitória final (foi 2.º classificado em 2015) foi obrigado a abdicar da 12.ª participação da prova. No seu lugar, na equipa oficial da Honda, deverá entrar o chileno Ignacio Cornejo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Paulo Gonçalves, de 38 anos, deverá regressar a Portugal para continuar a recuperação das mazelas sofridas. Algo que deverá levar "pelo menos um mês", esclarece fonte de sua assessoria de imprensa.