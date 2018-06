Pub

Triunfo dos germânicos nos últimos segundos sobre a Suécia (2-1) baralha as contas; qualquer das quatro equipas pode apurar-se

A Itália bicampeã em 1934 e 1938 caiu na primeira fase do Mundial 1950. O Brasil bicampeão em 1958 e 1962 caiu na primeira fase do Mundial 1966 (Portugal e Eusébio deram uma mão). Este século é praticamente uma maldição: a campeã França caiu no início do Mundial 2002; a campeã Itália logo no arranque do Mundial 2010; a campeã Espanha na fase de grupos do Mundial 2014. Ontem, a Alemanha esteve perto do desastre, mas com muito coração e pouca cabeça deu a volta ao jogo com a Suécia e venceu sobre o fim, por 2-1. E baralhou as contas do Grupo F, em que qualquer uma das quatro seleções apode apurar-se.

Foi um jogo duro para a atual campeã mundial, mas até podia ter sido pior. Aos 13", Boateng perseguiu o isolado Berg e derrubou-o na área, quando este se preparava para tentar bater Neuer. Nem árbitro, nem VAR. Siga.

Aos 32", no entanto, nada valeu à equipa de Joachim Low. Toivonen matou no peito e executou um vólei perfeito sobre Neuer.

A Alemanha tinha começado com a língua de fora, empurrando os suecos para os últimos trinta metros. Mas não conseguia chegar ao golo e, pior, com a subida dos centrais (Boateng atacava os adversários quase na área contrária), deixava muito espaço nas costas. O tal espaço que Berg quase aproveitou para se isolar.

Para complicar, Rudy ficou com a boca em sangue após um choque com a bota de Toivonen (estava de costas...) e teve de sair. Entrou Gundogan, um dos preteridos de Low. O outro foi Ozil, uma grande surpresa. O médio do Arsenal ficou sentadinho no banco até ao fim.

Na segunda parte, Mario Gómez saltou para o relvado e revelar-se-ia bem perigoso. Até para a própria equipa: aos 68", o ponta-de-lança viu cair-lhe uma bola no regaço e, a dois metros da baliza, rematou por cima da barra.

Antes, já Reus tinha empatado com a canela, após um passe de Werner desviado pela ponta da bota por Gómez. Um perigo para o adversário.

A Suécia parecia ter assinado um pacto com o empate (Guidetti ainda cheirou o 2-1) e pouco intimidou o adversário, que volta e meia via o golo escapar por um triz. Como quando Brandt (a última opção lançada por Low) acertou um remate fortíssimo no poste.

Estávamos nos minutos finais, mas ainda havia muita história para contar. E às vezes, basta um golo para virar tudo do avesso. Foi o que conseguiu Kroos a segundos de se esgotarem os cinco minutos de compensação. De eliminada a refém da Suécia (com o empate, bastava aos suecos um ponto frente ao México para eliminarem os alemães), a Alemanha ganhou uma certa autonomia. Um triunfo sólido sobre a Coreia pode ser suficiente para se apurar, uma vez que, com três pontos, do outro jogo podem vir boas notícias (triunfo mexicano) ou notícias confusas. Caso alemães e suecos vençam, colam-se ao México e serão os critérios de desempate a ditar as duas apuradas.

Mas triunfos da Coreia e do México deixam os asiáticos colados a alemães e suecos, com três pontos. E os critérios de desempate...