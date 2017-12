Pub

Stephen Curry marcou 31 pontos e fez 11 assistências na segunda-feira antes de se lesionar na vitória após reviravolta dos Golden State Warriors no terreno dos New Orleans Pelicans, por 125-115, da Liga norte-americana de basquetebol (NBA)

Além de Curry, que se lesionou no tornozelo direito, Klay Thompson assinou 22 pontos e Kevin Durant e Draymond Green 19 cada, para os campeões em título, que somaram o quarto triunfo consecutivo e ocupam o segundo posto da conferência oeste, atrás dos Houston Rockets.

Já os Pelicans, oitavos no oeste, registaram o quarto desaire nos últimos cinco jogos, apesar dos 34 pontos de Jure Holiday e dos 27 de E'Twaun Moore.

Os anfitriões chegaram ao intervalo a vencer por 69-49, depois de um parcial de 21-0, mas os Warriors responderam com 15-0 a abrir o terceiro período, equilibraram o encontro e retomaram a dianteira do marcador a oito minutos do fim (96-95).

Os Cleveland Cavaliers, segundos no este, atrás dos Boston Celtics, conquistaram o 12.º triunfo seguido, ao vencerem por 113-91 no regresso de Dwyane Wade ao recinto dos Chicago Bulls, últimos classificados da conferência este.

Wade foi um dos responsáveis pelo triunfo dos Cavaliers, com 24 pontos, tantos como Kevin Love, enquanto LeBron James contribuiu com 23.