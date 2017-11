Pub

De acordo com a imprensa galesa, familiar do jogador, 29 anos, foi encontrado no próprio domicílio, nos arredores de Cardiff, não se sabendo ainda as causas da morte

Segundo os meios de comunicação social do País de Gales, o cunhado de Gareth Bale foi encontrado morto em casa, nos arredores de Cardiff, na passada quarta-feira, desconhecendo-se ainda as causas do óbito.

O falecido Alexander Williams, irmão da namorada do craque do Real Madrid, Emma Rhys-Jones, tinha 29 anos.