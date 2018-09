Cristiano Ronaldo "triste" após reunião entre Mendes e Real Madrid

Cristiano Ronaldo não gostou do resultado da primeira reunião entre o empresário Jorge Mendes e a direção do Real Madrid para aclarar o futuro do capitão da seleção nacional, que terá ocorrido ontem (terça-feira) no Santiago Bernabéu, segundo adiantou o programa "Chiringuito de Jugones", da estação espanhola MegaTV.

De acordo com as informações adiantadas naquele programa de comentário desportivo, "Cristiano não está nada contente, está triste pelo que aconteceu". "Está mais pensativo do que nunca e um pouco magoado", informou o jornalista Edu Aguirre, habitualmente próximo de Cristiano Ronaldo e do dia-a-dia do Real Madrid e que está atualmente a acompanhar o estágio da seleção nacional em Cascais.

Ainda de acordo com as informações adiantadas naquele programa, "as coisas tinham acalmado com as celebrações da Champions, com as férias e até nos primeiros dias em Cascais", mas "complicaram-se um pouco" com a alegada reunião de ontem, a primeira após a frase bombástica de Cristiano Ronaldo, no final da partida decisiva da Liga dos Campeões, que abriu a porta à saída do Real Madrid.

Recorde-se que o internacional português pretende ver um aumento salarial que o coloque ao nível dos rivais Messi (cerca de 50 milhões de euros líquidos por ano) e Neymar (37 milhões), sendo que atualmente recebe cerca de 21 milhões de euros. Além disso, Ronaldo também gostaria de ver o Real Madrid assumir a resolução do seu diferendo com o Fisco espanhol, como o Barcelona fez com Messi. O Fisco reclama 28 milhões de euros a Cristiano Ronaldo por evasão fiscal.