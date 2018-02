Pub

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo, que ficou a meio da semana fora do jogo com o Leganés, está de regresso aos convocados do Real Madrid.

O treinador francês Zinedine Zidane optou por poupar o internacional no encontro de quarta-feira, em atraso da 16.ª jornada da Liga espanhola de futebol, que os 'merengues' fora venceram por 3-1.

Hoje, Zidane voltou a chamar Cristiano Ronaldo, que tem apenas 12 golos na Liga, e também o guarda-redes Keylor Navas, numa convocatória sem Sergio Ramos, que cumprirá castigo, e Marcelo, Toni Kroos, Modric e Jesús Vallejo.

A equipa recebe hoje o Alavés, 16.º classificado, em jogo com início às 15:15 (horas de Lisboa).

O Real Madrid, a fazer uma má época a nível interno, foi eliminado da Taça do Rei, e segue no terceiro lugar no campeonato espanhol, a distantes 14 pontos do líder e rival FC Barcelona.

Na Liga dos Campeões, competição em que é bicampeão europeu em título, o Real Madrid visitará em 06 de março o Paris Saint-Germain, na segunda mão dos oitavos de final, e depois de ter vencido no Santiago Bernabéu por 3-1.