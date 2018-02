Pub

Revista francesa revela SMS de 2012

Foi através de um SMS, enviado em 2012, que Cristiano Ronaldo terá feito queixas sobre a alegada falta de apoio que sentia por parte do Real Madrid na sua pretensão de ser considerado o melhor jogador do mundo. O internacional português desejava transferir-se para o Paris Saint-Germain rapidamente e terá dito isso mesmo na mensagem, segundo a revista Revista "France Football"

"Quero ir para Paris. Lá eles vão apreciar-me verdadeiramente. Os franceses estarão tão felizes por eu jogar no campeonato deles que a comunicação social fará campanha a meu favor para a Bola de Ouro", revela a revista, numa suposta transcrição de um SMS enviado por Ronaldo.

A publicação francesa publica ainda aquela que terá sido a reação de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, ao desejo do jogador.



"Vens dizer-me isso agora, quando a janela de transferências está fechada? Tudo bem! Então, encontra-me um clube que aceite colocar 200 milhões de euros em cima da mesa. Com esse dinheiro pagarei a cláusula de rescisão do Messi e coloco-o no teu lugar!"



Ronaldo queria receber o mesmo apoio que Lionel Messi recebia da parte do Barcelona.