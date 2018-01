Pub

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo diário desportivo espanhol As. Internacional português estará farto do Real Madrid e sentir-se-á enganado pelas promessas de renovação não cumpridas pelo presidente do clube

De acordo com o diário desportivo espanhol As, Cristiano Ronaldo quer sair do Real Madrid e já terá escolhido o próximo clube. Segundo a publicação, o internacional português sente-se enganado pelas promessas de renovação do contrato não cumpridas pelo presidente dos merengues, Florentino Pérez, e assumiu como prioridade o regresso ao Manchester United. A decisão de CR7 é de tal forma vincada que já terá sido comunicada a alguns companheiros do balneário.

O jogador de 32 anos já manifestou por diversas vezes a vontade de terminar a carreira na capital espanhola, mas não tem visto esse desejo ser correspondido pelo líder do emblema bicampeão europeu, focado em contratar Neymar ao PSG.

Outro fator que desagrada a Cristiano Ronaldo é o facto de não estar entre os três futebolistas mais bem pagos do mundo. Nesse aspeto, ocupa a quinta posição, auferindo 21 milhões de euros líquidos por temporada depois de ter renovado em novembro de 2016, longe dos 50M de Messi (Barcelona) e os 36M de Neymar (PSG).