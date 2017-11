Pub

Real Madrid empatou este sábado no terreno do vizinho e rival Atlético Madrid (0-0) e viu aumentar a distância para os catalães, que reforçaram a liderança do campeonato

O Real Madrid não foi além de um empate a zero, este sábado, na visita ao vizinho e rival Atlético Madrid, no primeiro dérbi realizado no Wanda Metropolitano, novo estádio do atleti, e referente à 12.ª jornada do campeonato espanhol.

Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos mas ficou em branco, num jogo em que quem saiu a sorrir foi o Barcelona. Os catalães, com Nélson Semedo de início, tinham vencido no terreno do Leganés (3-0) durante a tarde, dilatando para dez pontos a vantagem pontual sobre merengues e colchoneros.

Quem também pode sair beneficiado é o vice-líder Valência, que este domingo visita o Espanyol.