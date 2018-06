Pub

Portugal perdeu com o Uruguai por 2-1 nos oitavos de final do Mundial 2018.

O capitão português considera que Portugal não teve uma prestação "brilhante" neste Mundial, mas confessou-se orgulhoso do que fizeram os seus companheiros na Rússia.

"Estamos de cabeça erguida porque nos batemos bem. Temos de estar orgulhosos. Não é um balanço brilhante, mas mostrámos que somos uma excelente seleção. A competição foi boa, e estou orgulhoso dos meus companheiros, da equipa técnica e também do meu trabalho individual", disse à RTP.

Ronaldo fez ainda menção a todo o apoio que os jogadores sentiram por parte dos portugueses ao longo desta competição na Rússia.

Sobre o seu futuro na seleção, o capitão não desvendou se irá ou não continuar a vestir a camisola das quinas: Agora não é o momento de falar do futuro. Tenho a certeza de que a Seleção continuará a ser uma das melhores do mundo, com grandes jogadores e um grupo fantástico de jovens com ambição".