Jogadores portugueses do Nápoles e do Real Madrid foram considerados - respetivamente - os melhores lateral e ponta-de-lança do primeiro trimestre de 2018.

Os futebolistas portugueses Mário Rui (Nápoles) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid) foram os melhores lateral e ponta-de-lança do primeiro trimeste de 2018, nas cinco principais ligas europeias. A conclusão é do relatório do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira.

Segundo o documento, divulgado no no sítio 'online' do CIES, os dois jogadores da seleção nacional (Mário Rui poderá estrear-se pelos 'AA' esta segunda-feira, frente à Holanda) foram os que tiveram as melhores performances dos primeiros três meses do ano, nas respetivas posições, nos cinco prncipais campeonatos da UEFA (Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França).

Portugal é o único país a ter dois atletas como os melhores das respetivas áreas. Nas restantes posições, destacam-se o francês Hugo Lloris, do Tottenham (melhor entre os guarda-redes), o senegalês Kalidou Koulibaly, do Nápoles (defesas-centrais), o dinamarquês Christian Eriksen, do Tottenham (médios), e o argentino Lionel Messi, do Barcelona (extremos). Nesta última tabela, o português Gonçalo Guedes (Valência) surge na sétima posição.

O relatório do CIES avalia as prestações em campo de jogadores das principais cinco ligas europeias, que tenham jogado pelo menos 45 minutos em oito jogos no período analisado, em seis parâmetros: rigor, recuperação, distribuição, dribles, criação de oportunidades e remate.