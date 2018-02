Pub

O campeão espanhol ultrapassou este domingo um susto na visita ao Betis, para acabar por vencer por 5-3, com o internacional português a marcar o quarto golo dos merengues, em jogo da 24.ª jornada da liga espanhola.

Dias depois de vencer no Santiago Bernabéu o Paris Saint-Germain (3-1), em duelo milionário dos oitavos de final da Champions, o campeão espanhol voltou à competição caseira, na qual tem tido dificuldades e ocupa um impensável quarto lugar, a 17 pontos do líder, o FC Barcelona, embora com um jogo em atraso.

Em Sevilha, o Betis viu Asensio adiantar o Real Madrid, aos 11 minutos, mas Mandi, aos 33, e, Nacho, na própria baliza, aos 37, deram a volta ao marcador e fizeram temer o pior para o Real, que tem seis empates e quatro derrotas na Liga.

Foi um período em que a equipa de Zinedine Zidane perdeu o lateral Marcelo -- que frente a PSG foi o autor do terceiro golo -, com o brasileiro, lesionado, a dar o lugar a Hernandez, aos 30 minutos.

No regresso dos balneários não demorou muito para o Real Madrid reentrar na discussão do jogo, com Sergio Ramos, de cabeça, a fazer o 2-2, aos 50 minutos, para poucos minutos depois Asensio bisar, aos 59, e consumar a reviravolta.

O internacional português Cristiano Ronaldo ajudar a descansar a equipa, ao fazer o 4-2, aos 65, e apontar o seu 12.º golo na liga, embora o Betis ainda voltasse a marcar aos 85, por Leon.

Zidane fez sair o português aos 89, fazendo entrar o francês Karim Benzema, que assinou o 5-3 e regressou aos golos na liga três meses depois, embora tivesse marcado pela última vez na Taça do Rei, no final de janeiro.

O Real Madrid é quarto no campeonato, a já longínquos 17 pontos do FC Barcelona, embora os merengues tenham um jogo em atraso.

Mais cedo, o Atlético de Madrid, com a melhor série nos últimos cinco jogos na Liga espanhola, venceu em casa o Athletic Bilbau e manteve-se seguro na segunda posição, a sete pontos do líder FC Barcelona.

O avançado Kevin Gameiro, de ascendência portuguesa, marcou o primeiro golo num jogo que parecia difícil de desempatar, aos 67 minutos, e Diego Costa dilatou a vantagem para os colchoneros aos 80.

Também na 24.ª jornada, o dia começou com a vitória tranquila da Real Sociedad em casa diante do Levante (3-0), equipa dois pontos acima da linha de descida, enquanto ao final da tarde, o Espanyol empatou em casa com o Villarreal (1-1).