Internacional português está cansado das promessas não cumpridas de renovação de contrato, de acordo com o AS. E já escolheu o próximo destino: Old Trafford.

Divórcio à vista na capital espanhola. Já não bastava a grave crise de resultados do Real Madrid - 4.º lugar no campeonato, a 19 pontos do líder Barcelona -, surge agora a notícia, veiculada pelo diário desportivo AS, de que Cristiano Ronaldo está decidido a sair em junho.

Os relatos de descontentamento por parte do internacional português no emblema merengue não são novos, remontando ao último verão, mas o constante adiamento da renovação de contrato e consequente melhoria salarial terá reforçado a firmeza da intenção do avançado de 32 anos - comemora 33 a 5 de fevereiro - em deixar o Real.

Segundo a mesma publicação, CR7 já terá comunicado a decisão a vários colegas de equipa e escolhido o clube em que pretende prosseguir a carreira: o Manchester United, de onde saiu para o Real Madrid em 2009, por cerca de cem milhões de euros, e que tem agora como treinador... Mourinho. CR7 e o Special One entraram em choque após a saída do treinador do Real Madrid, mas, entretanto, fizeram as pazes, como ficou comprovado na Supertaça Europeia de 2017, quando trocaram um abraço sentido no final do jogo entre os merengues e o Man. United.

Ronaldo sente-se "enganado" pelas promessas não cumpridas do presidente Florentino Pérez, feitas após a final da última edição da Liga dos Campeões, que culminou em goleada sobre a Juventus (4-1), com dois golos de CR7.

Nos últimos meses, sempre que questionado sobre a prolongação do vínculo, o melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017 tem remetido a resposta para o máximo dirigente dos blancos. "É uma boa pergunta, a que o presidente saberá responder melhor do que eu", afirmou no final de setembro, após uma vitória em Dortmund para a Champions. "Estou com gosto em Madrid e vou estar enquanto o Real Madrid me quiser", disse à margem da cerimónia da entrega da Bola de Ouro, em dezembro. "Se for possível, gostaria de me retirar no Real Madrid. Mas não depende de mim, porque não sou eu quem manda no clube. Depois veremos", atirou após a conquista do Mundial de Clubes, há cerca de um mês.

Apesar das dicas a Pérez, este não só não ofereceu qualquer proposta como tem mostrado indícios de que procura um substituto para aquele que tem sido o principal craque da equipa desde 2009. No verão, tentou a contratação de Mbappé, que acabou no PSG, e está agora empenhado em garantir Neymar aos parisienses.

Segundo o programa El Larguero, da rádio Cadena Ser, o líder merengue estará mesmo disposto a incluir CR7 na operação da compra do passe do atacante brasileiro de 25 anos, um processo que poderá avançar após o Mundial. O próprio Florentino disse a 7 de dezembro, depois da gala da Bola de Ouro, que "Neymar teria mais facilidade em ganhar a Bola de Ouro se jogasse no Real Madrid".

Quinto mais bem pago do mundo

Cristiano Ronaldo venceu cinco Bolas de Ouro, entre as quais as duas últimas, e é presença assídua no pódio das cerimónias de entregas do prémio desde 2007. Contudo, é apenas o quinto futebolista mais bem pago do mundo, com 21 milhões de euros por temporada depois de ter acordado a última renovação de contrato, em novembro de 2016. Um valor invejável para o comum dos mortais, mas longe dos 36M e dos 50M que entram anualmente nos cofres de Neymar e de Messi.