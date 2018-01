Pub

Jogador passou o Ano Novo em família na Ilha da Madeira, de onde é natural

Cristiano Ronaldo fez questão de passar o Ano Novo na sua ilha, a Madeira, e foi ali também que posou com os troféus individuais mais importantes que já venceu na sua carreira. Com o Funchal como pano de fundo, o internacional português de 32 anos fez um pequeno balanço do que foi a sua carreira até ao momento, dedicando os troféus à família e aos seus fãs.

"Quando jogava nas ruas da Madeira e sonhava em chegar ao topo do futebol não podia imaginar que um dia tiraria uma foto como esta. Dedico este momento acima de tudo à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de equipa, aos treinadores com quem aprendi sempre e a tantos outros que trabalham nas estruturas de clubes e seleção. Por último, um agradecimento muito especial aos meus fãs. Estes troféus também são vossos!", escreveu o jogador do Real Madrid na sua conta de Facebook.