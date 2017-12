Pub

Resultado do sorteio não assusta os media espanhóis. El País lembra que Ronaldo nunca marcou em quatro jogos com a roja

O resultado do sorteio do Mundial 2018, que marcou encontro entre Portugal e Espanha (mas aliviou a tensão do grupo B, juntando-lhe Marrocos e Irão), não assustou demasiado os media espanhóis. Mas a perspetiva de um duelo entre a seleção roja e uma superestrela da Liga espanhola como Cristiano Ronaldo já começa a fazer correr muita tinta. Será "Cristiano contra o seu grande complexo", titulava ontem - com o seu quê de exagero - o jornal El País.

Ronaldo defrontou Espanha por quatro ocasiões (três jogos oficiais e um particular) e nunca conseguiu marca-lhe. Em cerca de 300 minutos, apenas fez dois remates à baliza. E esses dados "sugerem a presença de um complexo", escrevia o diário, sem lembrar que o português até ganhou dois desses encontros - 1-0 no Euro 2004 e 4-0 no amigável de 2010 (em que viu anulado por fora-de-jogo de Nani um belo golo, depois de sentar Piqué e picar a bola sobre Iker Casillas...).

Ronaldo perdeu os outros dois jogos contra a Espanha: 1-0 nos oitavos-de-final do Mundial 2010 e no desempate por penáltis nas meias-finais do Euro 2012. "No próximo 15 de junho, em Sochi, quando voltar a enfrentar Sergio Ramos e Piqué, na estreia no Campeonato do Mundo, a estrela lusa terá provavelmente a última oportunidade para superar a inibição que a impede de se destacar contra o adversário que mais conhece e que melhor o conhece a ele", referia ainda o El País, no rescaldo do sorteio de sexta-feira.

No entanto, "Portugal é mais do que Cristiano", pois "tem um grande número de talentos de projeção internacional, especialmente na linha central e no ataque", como notava também ontem o ABC. "É um conjunto bem conhecido, rochoso no aspeto defensivo", sublinhava, por sua vez, o La Vanguardia. E os espanhóis não devem esquecer que "os portugueses têm contas a ajustar", depois dos desaires de 2010 e 2012, acrescentava o Mundo Deportivo.

Assim, mesmo que o resto do sorteio tenha sido simpático - como sublinhava toda a imprensa do país vizinho -, a corrida pela vitória no grupo B do Mundial 2018 está lançada. Tudo começa a decidir-se a 15 de junho, na Rússia.