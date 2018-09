CR7 apertado pelo fisco espanhol e com oferta tentadora do PSG

Cristiano Ronaldo abriu a porta da saída do Real Madrid imediatamente após a conquista da Champions frente ao Liverpool. Uma das razões que estarão na base do seu descontentamento está relacionada com problemas fiscais e com o facto de o clube espanhol não lhe dar apoio nesta situação. Agora, de acordo com o jornal AS, este problema pode ganhar maiores proporções, pois as finanças não terão aceitado o acordo que o jogador propôs para pagar 14 milhões de euros e exigem 28 milhões a CR7.

Segundo o AS, se o avançado português não aceitar fazer esse pagamento até ao dia 15, em que Portugal defronta a Espanha no arranque do Mundial, deverá ter de enfrentar um tribunal penal para responder pelo delito de fraude fiscal. Ronaldo, recorde-se, é acusado pelo Ministério Público de Madrid de quatro delitos contra os cofres do Estado, cometidos entre 2011 e 2014, que contabilizam uma fraude tributária de 14 768 897 euros. Os 28 milhões de euros que o fisco espanhol pretende que Ronaldo pague correspondem a esta alegada fraude, acrescidos de multas, custas do processo e os juros.

Ronaldo, de acordo com a imprensa espanhola, sente que o Real Madrid não tem tido um papel ativo nesta questão, ao contrário, por exemplo, do que o Barcelona fez com Lionel Messi, que viveu uma situação idêntica, embora no seu caso os contornos da dívida ao fisco fossem em moldes diferentes.

É perante este aperto do fisco espanhol e da alegada falta de apoio do clube que representa, aliado ao facto de o Real lhe ter apresentado uma proposta de renovação que não o agradou, que CR7 estará a ponderar poder deixar o clube.

Ainda de acordo com o jornal AS, na sequência dos desabafos de Ronaldo após a final da Liga dos Campeões, quando falou num tom de despedida, o Paris-Saint Germain já terá entrado em campo para avaliar a contratação do craque português e poder formar um tridente de sonho, juntando o português a Neymar e Mbappé.

Segundo o diário desportivo espanhol, o PSG está disponível para oferecer a CR7 um salário de 45 milhões de euros limpos por temporada, quase o dobro do que o internacional português aufere atualmente em Madrid e praticamente ao mesmo nível do que Messi recebe no Barcelona.

Mas da vontade à execução do plano vai uma grande distância. E logo à partida o PSG tem dois grandes obstáculos. O primeiro relacionado com o valor que o Real vai exigir. CR7 tem uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros e os franceses só admitem chegar aos 150 milhões.

A outra questão está relacionada com o fair-play financeiro. O clube gaulês está a ser investigado pelo Comité de Controlo Financeiro da UEFA e para comprar terá de... vender. Ainda segundo o AS, contudo, o emblema parisiense poderá negociar três jogadores durante este defeso - Gonçalo Guedes, Di María e Cavani -, algo que a suceder poderia então permitir ao PSG avançar para Ronaldo.

Outro dos clubes que tem sido apontado a Ronaldo é o Manchester United de José Mourinho. E neste caso pode até existir uma questão familiar a dar força a um eventual entendimento. Tudo por causa de uma entrevista de Dolores Aveiro, mãe de Ronaldo, ainda antes do desabafo do filho após a conquista da Champions. "Gosto de Paris. Vou lá de vez em quando. A última vez foi quando o meu filho ganhou a Bola de Ouro. Cada vez que venho a França toda a gente me trata muito bem. Não me importaria, mas eu preferia que ele voltasse a Manchester", referiu. Os próximos serão assim decisivos...