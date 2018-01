Pub

A confirmar-se o valor avançado pelos meios de comunicação social britânicos, será o terceiro mais caro da história

Os catalães anunciaram este sábado que chegaram a acordo com o Liverpool para a transferência do brasileiro Philippe Coutinho. A confirmar-se o valor avançado pelos meios de comunicação social britânicos, Coutinho será o terceiro mais caro da história.

De acordo com o comunicado publicado este sábado pelo Barcelona no site oficial, o jogador vai assinar um contrato válido para o que resta desta temporada e para as próximas quatro, ficando com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.

Os catalães remeteram para as próximas horas mais detalhes sobre a chegada e apresentação do jogador, que segundo a imprensa inglesa deverá ter custado 160 milhões de euros, um valor apenas superados pelos 222 milhões que o Paris Saint-Germain pagou ao Barcelona para levar Neymar no último verão e pelos 180 milhões com que os parisienses terão de compensar o Mónaco no final desta época para exercer a cláusula de compra obrigatória por Mbappé.

Philippe Coutinho, 25 anos, foi formado no Vasco da Gama e passou ainda por Inter Milão, clube que o trouxe para a Europa em 2008 e que o emprestou ao Espanyol, curiosamente um clube de Barcelona, em 2012.