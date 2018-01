Pub

Luis Suárez não duvida de que o brasileiro vai fazer a diferença

O médio brasileiro Coutinho (ex-Liverpool) será oficialmente apresentado esta segunda-feira, às 12.00 horas, no Estádio Camp Nou. No entanto, este domingo já proferiu uma afirmação, nos canais oficiais do clube: "Olá fãs do Barcelona. Já estou aqui e é um sonho tornado realidade. Espero ver-vos amanhã. Viva o Barça".

Entretanto, Luis Suárez, antigo colega de equipa de Coutinho no Liverpool, já deu as boas-vindas ao brasileiro. "Como companheiro e amigo, estou muito orgulhoso com a sua vinda, porque vai trazer muito à equipa. Joga ao mais alto nível há muitos anos e será importante para nós. Vai fazer a diferença", antevê.