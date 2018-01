Pub

O Conselho de Arbitragem convocou os 18 clubes da I Liga para realizar um balanço da introdução do videoárbitro (VAR) na competição

Contactada pela Lusa, fonte do CA da FPF explicou que a reunião, marcada para uma unidade hoteleira de Fátima, para quinta-feira, às 14:30, vai servir para exposição do modelo do projeto VAR, para um balanço da sua implementação após as primeiras 17 jornadas da I Liga e para um período de esclarecimentos, com perguntas e respostas.

Esta ação ocorre na sequência das sessões de formação e informação promovidas no início da época junto de todos os clubes do principal escalão e vai permitir ainda o esclarecimento de dúvidas sobre a aplicação do VAR, assim como a apresentação dos números e motivos de intervenções em jogo.

Após a primeira volta da I Liga, o projeto VAR já permitiu 28 reversões de decisões dos árbitros, incluindo 15 lances de golos, dos quais 10 foram validados e cinco anulados.

Ainda de acordo com a mesma fonte do CA, foi limitada a presença a um máximo de três representantes por clube, aconselhando que sejam elementos das equipas técnicas, para melhor comunicação com treinadores e jogadores.