Peseiro reformulou o ataque da equipa, mas não foi além de um empate a zero no Afonso Henriques

O Vitória de Guimarães e o Belenenses empataram este domingo 0-0, num jogo repartido, embora com poucas ocasiões para cada lado, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado pela estreia do treinador José Peseiro nos vitorianos.

Depois de 45 minutos iniciais sem intensidade, apesar do controlo territorial do Belenenses, a segunda parte foi um pouco melhor, com algumas situações de golo para cada lado, mas terminou com um 'nulo', que ditou o quarto jogo consecutivo sem vencer para a turma vimaranense - nona classificada, com 30 pontos -- e o terceiro seguido sem perder para o emblema da cruz de Cristo - 11.º lugar, com 28.

Na estreia à frente da turma vitoriana, Peseiro montou um 'onze' com um trio de ataque totalmente alterado face ao jogo anterior, com o Marítimo (derrota por 3-2, com o treinador Vítor Campelos) - Hurtado, Raphinha e Welthon em vez de Sturgeon, Héldon e Rafael Martins -, e que contemplou ainda o regresso dos médios Rafael Miranda e Francisco Ramos.

Com a mesma equipa titular da partida anterior - triunfo caseiro ante o Feirense, por 1-0 -, os 'azuis' do Restelo, dispostos em 5x3x2, procuraram segurar bola nos primeiros instantes, assim como os vitorianos, alinhados em 4x3x3, o que levou a um jogo com duas equipas 'encaixadas', com pouco espaço para desequilíbrios.

Apesar do ritmo baixo, a turma de Silas começou, aos poucos, a empurrar os anfitriões, muito apáticos, para o seu meio-campo a partir dos 20 minutos, mas só, por uma vez, esteve perto de marcar, quando Diogo Viana, solto no lado direito, colocou a bola em zona frontal à baliza, mas João Afonso desviou de cabeça pela linha final, impedindo que Fredy empurrasse para o fundo da baliza.

A formação 'azul' surgiu perigosa logo após o reatamento, com Fredy a driblar João Afonso e a rematar à malha lateral, aos 47 minutos, e o duelo subiu de ritmo, ao mesmo tempo que a chuva começou a cair com intensidade em Guimarães.

Com as equipas a responderem aos ataques uma da outra, André Sousa rematou para as mãos de Douglas, aos 54 minutos, após lance de insistência, Mattheus Oliveira cabeceou para as mãos de André Moreira, aos 55, e, no mesmo minuto, Maurides quase inaugurou o marcador, mas o guardião vitoriano intercetou o desvio.

O desafio prosseguiu em toada equilibrada, com Licá a desperdiçar uma ocasião para os 'azuis', quando, isolado, hesitou na hora do remate e permitiu o corte de Dénis Duarte, aos 66 minutos, e o vitoriano Rafael Martins a responder com um disparo forte, ao qual André Moreira se opôs com uma defesa para canto, aos 69.

Os vitorianos acercaram-se da área contrária no último quarto de hora, mas só ameaçaram o golo aos 81 minutos, num remate cruzado e forte de Rafael Martins para defesa apertada de André Moreira.

