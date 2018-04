Pub

Foram seis jogadores controlados, central Giménez voltou a não treinar

O último treino do Atlético de Madrid teve como principal novidade o controlo antidoping de que o plantel colchonero foi alvo, sendo que a iniciativa não partiu da UEFA mas sim da Agência Espanhola de Proteção à Saúde no Desporto.



Não se sabem quais foram os futebolistas controlados mas o diário As garante que foram seis.

No treino esteve ausente o central uruguaio Giménez, cuja utilização diante do Sporting é uma incógnita.



Quando subiram ao relvado os homens de Simeone depararam-se com uma tarja da claque do clube com a seguinte inscrição "Vivo pelo teu símbolo: é um sentimento". Esta mensagem tem a ver com a polémica alteração do emblema do clube. O nome do capitão Gabi foi entoado pela claque "Frente Atlético" devido ao facto de o médio ter mostrado publicamente o seu ceticismo quanto à alteração.