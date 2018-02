Pub

Treinador italiano reagiu à 'oferta' assinada pelo rival, a dez dias do reencontro entre ambos

A relação azeda entre José Mourinho e Antonio Conte deteriorou-se esta época até ao ponto de o treinador italiano do Chelsea prometer resolver as coisas "cara a cara" com o português no próximo duelo frente ao Manchester United na Premier League.

Um elenco de comediantes italianos do programa televisivo Le Iene viu no conflito uma oportunidade e resolveu tentar intermediar a relação entre Mourinho e Conte. Em janeiro, conseguiram colocar o treinador português a assinar (sem saber) uma camisola do Manchester United que nas costas tinha o nome do rival italiano, numa rábula a que Mourinho reagiu com fair-play.

Esta quinta-feira, uma equipa do Le Iene marcou presença na conferência de imprensa do Chelsea, de antevisão ao jogo com o Hull para a Taça de Inglaterra, para oferecer a Conte o presente personalizado do técnico luso. Uma prenda que não deixou propriamente muito sensibilizado o treinador italiano, como se pode perceber pelo vídeo.

Antonio Conte rejeitou a oferta e disse ao comediante que poderia "levar embora" a camisola. Não há lugar a tréguas, portanto. E o Manchester United-Chelsea é já no próximo dia 25 de fevereiro.