Pub

Treinador italiano do Chelsea desafio homólogo português do Manchester United para uma confrontação quando os londrinos visitarem Old Trafford

O duelo de palavras entre Antonio Conte e José Mourinho ainda não chegou ao fim. Depois de o treinador português ter afirmado que nunca tinha sido suspenso por viciação de resultados, em alusão a um castigo que o italiano enfrentou em 2012/13 quando orientava a Juventus, o técnico do Chelsea disparou contra o homólogo do Manchester United.

"Isto não é um problema meu. Considero-o um homem pequeno. Há uma história minha e há uma história dele. Podemos mudar essa história. Mas temos de conhecer essa história muito bem antes de magoar outra pessoa. Nos últimos tempos anda a sofrer um pouco de amnésia. Mourinho é isto, o nível dele é muito baixo", começou por dizer, antes de lançar um desafio a um dos seus antecessores em Stamford Bridge.

"A oportunidade de resolver as coisas vai ser no jogo com o United, quando formos a Old Trafford. Eu e ele, cara a cara. Estou pronto. Não sei se ele está", rematou, incisivo.