Treinadores tiveram passado recente bastante quente

O Manchester United venceu este domingo o Chelsea por 2-1, mas fora das quatro linhas havia outro 'clássico', concretamente entre José Mourinho, treinador dos red devils, e Antonio Conte, dos blues. Entre ambos, desde o ano passado, tem sido bastante quente a troca de palavras, pelo menos até há poucas semanas. Na véspera do embate, contudo, não houve polémicas e já este domingo depois do jogo o italiano confessou que "está tudo bem" com o Special One.

"Está tudo bem com ele. Mas o que interessa são os clubes e o resto são pormenores", salientou o italiano, que trocou cumprimentos com Mourinho antes e depois do confronto destedomingo.