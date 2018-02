Pub

O segundo período de reuniões dos clubes com o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai decorrer entre sexta-feira e 19 de fevereiro, disse esta quarta-feira à Lusa fonte deste órgão federativo.

De acordo com a mesma fonte, o CA definiu que na época 2017/18 estaria disponível para reunir com os clubes que pedissem estes encontros em dois momentos, um na primeira volta, que ocorreu em novembro último, e outro na segunda, esta quarta-feira agendado.

No passado dia 31 da janeiro, o FC Porto, líder da I Liga, anunciou ter pedido uma reunião urgente ao presidente do CA, José Fontelas Gomes, após o empate 0-0 no terreno do Moreirense, da 20.ª jornada.

"A administração da FC Porto, Futebol SAD solicitou ao presidente do CA da FPF uma reunião com caráter de urgência para expor um conjunto de erros das equipas de arbitragem, cujo inaceitável acumulado de pontos subtraídos coloca em causa a verdade desportiva da I Liga", anunciaram então os dragões.