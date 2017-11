Pub

Os dois treinadores defrontaram-se pela primeira vez em 2012 num V. Guimarães-Olhanense. João Alves e Mexer estavam nesse jogo e notam poucas diferenças nos técnicos

18 de março de 2012. V. Guimarães e Olhanense defrontavam-se para o campeonato. Os vitorianos eram favoritos, mas os algarvios surpreenderam e alcançaram um empate (2-2) na luta pela manutenção. Nos bancos estavam os treinadores Rui Vitória e Sérgio Conceição, naquele que foi o primeiro confronto entre ambos. Mais de cinco anos depois, orientam Benfica e FC Porto, respetivamente, e têm novo duelo marcado para o clássico de sexta-feira.

O DN falou com dois jogadores que estiveram nesse primeiro confronto para perceber o que mudou nos dois treinadores de então para cá. João Alves e Mexer encontram diferenças, mas garantem que se mantêm fiéis a muitos princípios. Treinar o Benfica ou o FC Porto é "totalmente diferente" de V. Guimarães ou Olhanense. Ambos concordam nesta análise, mas João Alves, antigo médio de Sporting e também dos vimaranenses, salienta que o seu antigo técnico Rui Vitória pouca coisa mudou desde que assumiu o Benfica.

"Como pessoa não mudou nada, sempre foi muito próximo dos jogadores e acredito que continua assim. Não vejo também nada de diferente no seu discurso nas conferências de imprensa, é a mesma pessoa que conheci, amigo dos jogadores, muito conversador e cauteloso em tudo o que diz", começou por revelar o antigo médio, salientando que as maiores mudanças se notam a nível tático, devido sobretudo ao plantel do Benfica, em comparação, por exemplo, com o do Vitória de Guimarães em 2012.

"Em Guimarães, dependendo dos adversários, tanto podia jogar em 4x4x2 ou mesmo em 3x5x2, como fez em alguns jogos. No Benfica tem outro nível no plantel, jogava também em 4x4x2 e agora em 4x3x3, mas acima de tudo é a forma de assumir o jogo que é diferente. Pressiona mais, logo no ataque, tem um meio-campo de maior posse e controlo de bola, é diferente treinar os dois clubes. No entanto, e isso é que conta, os princípios são os mesmos, não ensina de forma diferente só porque trabalhou no Vitória de Guimarães e agora o Benfica", referiu o antigo jogador de Rui Vitória.

Sérgio Conceição começou a carreira de treinador no Olhanense, em 2011-2012. E foi logo nessa época que defrontou pela primeira vez Rui Vitória. No onze dos algarvios estava o moçambicano Mexer. O defesa acompanhou sempre de perto a carreira do seu ex-treinador, tanto em Portugal como em França, onde representa o Rennes, e diz que aos poucos o treinador começa a moldar-se. "Ele antes era muito mais expressivo. Acredito que nos treinos ainda o possa ser. Quer tudo perfeito, impõe um ritmo nos treinos fantástico e exige ao máximo, mas já deu para reparar que no FC Porto está mais calmo. No Nantes também comecei a notar isso", referiu o defesa, comparando depois os aspetos táticos desde 2011 até ao presente momento.

"No Olhanense jogávamos sempre mais na expectativa, ele gostava de controlar os jogos, sobretudo de forma defensiva. Quando o encontrei em França, no Nantes, o estilo era já um pouco diferente. A equipa era também sempre mais defensiva, com um meio-campo muito composto, mas arriscava muito mais no ataque", disse o moçambicano, que, apesar de ter visto ainda "muito poucos jogos" do FC Porto na presente temporada, salienta que nos dragões o sistema de Conceição foi revolucionado.

"A nível tático, dos jogos que vi, sobretudo para a Liga dos Campeões, gosta de jogar com dois jogadores na frente e aposta num jogo veloz, não é tão controlador, não fica tanto na expectativa. Mas isso tem que ver com a equipa onde agora está, onde tem outras soluções. Mas essa é a grande diferença do Olhanense, lá era mais cauteloso, agora arrisca muito mais, a equipa tem uma postura ofensiva muito diferente", referiu, salientando que sempre anteviu uma carreira de sucesso a Conceição: "Quem o ouvia nos treinos sabia que ele queria chegar longe e nunca duvidei de que conseguisse. Ele fazia praticamente tudo ao pormenor e sempre foi bastante exigente, conseguia tirar tudo dos seus jogadores", concluiu Mexer.