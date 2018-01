Dúvidas sobre a segurança na estrutura de uma das bancadas no estádio António Coimbra da Mota levou a que os adeptos fossem retirados para o relvado durante o intervalo do Estoril - FC Porto

Município lembra que a nova bancada do António Coimbra da Mota passou em todas as vistorias feitas, quer pela Liga quer pela UEFA.

A Câmara Municipal de Cascais, proprietária do Estádio António Coimbra da Mota, refuta as acusações feitas pelo antigo vereador do Desporto, e lembra, em comunicado enviado ao DN, que se trata de "uma obra que não carece de licenciamento, uma vez que se trata de um equipamento municipal".

João Sande e Castro confessou "algum espanto" com a construção da bancada, na segunda-feira, cedeu durante o jogo entre Estoril e FC Porto, conduzindo à suspensão da partida antes do início da segunda parte.

Comunicado:

"A Câmara Municipal de Cascais presta os seguintes esclarecimentos sobre o Estádio Municipal António Coimbra da Mota:

1- O alargamento do Estádio António Coimbra da Mota é uma obra que não carece de licenciamento, uma vez que se trata de um equipamento municipal.

2- O projeto foi analisado por uma vasta equipa de técnicos qualificados, tanto da Câmara Municipal de Cascais como de organizações externas.

3- O terreno onde está implementado o Estádio está tipificado como Rede Agrícola Nacional. A RAN não exclui a construção de equipamentos, quadro legal em que se integra um Estádio Municipal (equipamento desportivo), instalado naqueles terrenos há mais de 70 anos.

4- A obra foi vistoriada pelas entidades nacionais e internacionais competentes, atendendo a que a nova bancada veio cumprir um requisito da UEFA. Mais, as instalações do Estádio são vistoriadas pela Liga Portuguesa de Futebol e demais entidades no arranque de cada época.

5- A Câmara Municipal de Cascais não deixará de acompanhar este processo, aguardando o parecer final do Laboratório Nacional de Engenharia Civil."