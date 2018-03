Pub

O Vitória de Setúbal venceu este domingo o Rio Ave, por 1-0, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando o terceiro êxito consecutivo no Estádio do Bonfim e continuando acima dos lugares de despromoção.

André Pereira, avançado cedido pelo FC Porto, foi, aos 48 minutos, o autor do único golo do jogo em que a equipa de José Couceiro teve de atuar a partir dos 75 minutos com menos um elemento devido à expulsão de José Semedo.

Com este desfecho, os vila-condenses, atuais quintos classificados, somaram o seu quarto desaire consecutivo como visitantes e falharam a oportunidade de ampliar a distância para os perseguidores diretos.

Após a goleada (4-0) sofrida com o Boavista, o treinador José Couceiro fez três alterações no onze dos sadinos. Nuno Reis, Arnold e André Pereira substituíram, respetivamente, os habituais titulares Vasco Fernandes, João Teixeira (lesionado) e Edinho.

Com o objetivo de aumentar a distância no quinto lugar para os opositores diretos, o Rio Ave apresentou-se sem Marcelo, jogador que saiu lesionado na jornada anterior, e Marcão, que cumpriu castigo depois de ser expulso na jornada anterior frente ao Desportivo das Aves.

Ávido de pontos para fugir aos últimos lugares da tabela, o Vitória de Setúbal entrou veloz e dinâmico. As arrancadas de João Amaral e André Pereira, elementos mais avançados da equipa, colocaram várias vezes em sobressalto a defesa vila-condense que, aos 14 minutos, viu André Pereira cabecear com perigo sobre a trave.

Por cima no jogo, os sadinos voltaram a ameaçar, aos 17 minutos, desta vez pelo médio Costinha, que no interior da área não conseguiu rematar à baliza quando só já tinha o guarda-redes Cássio pela frente.

Numa fase em que o Rio Ave já tinha conseguido equilibrar as operações, os vitorianos reclamaram, aos 25 minutos, grande penalidade por mão na bola de Nélson Monte durante a discussão de um lance, em carrinho, com João Amaral. O árbitro Hugo Miguel nada assinalou, deixando os adeptos e o banco de suplentes dos anfitriões em polvorosa.

Com Nuno Santos e João Novais em destaque nas incursões ofensivas, o Rio Ave, com mais posse de bola, apostava na saída em contra-ataques rápidos que nunca conseguiram ameaçar a baliza de guardião sadino Cristiano, que chegou ao intervalo sem ter de fazer qualquer intervenção.

O Vitória de Setúbal voltou a 'todo o gás' do balneário e conseguiu, aos 48 minutos, colocar-se em vantagem no marcador por intermédio de André Pereira. O avançado, à boca da baliza, encostou para o 1-0, depois de assistência de Arnold, que insistiu num segundo cruzamento após corte inicial de Pelé.

O golo animou os adeptos sadinos presentes no Bonfim e reforçou a confiança da equipa que, aos 54 minutos, viu o médio Tomás Podstawski rematar de meia distância para defesa atenta do guarda-redes Cássio.

Numa altura em que chovia intensamente no Bonfim, aos 61 minutos, os comandados de José Couceiro voltaram a ameaçar através de um remate colocado de fora da área de João Amaral. Mais uma vez, Cássio, com uma defesa difícil, evitou males maiores para a sua baliza.

Com dois cartões amarelos em dois minutos, José Semedo foi expulso e deixou o Vitória de Setúbal a jogar em inferioridade numérica a partir dos 75 minutos, período em que se viveram vários momentos de aflição na área vitoriana.

O Rio Ave aproveitou para pressionar e lavar o pânico à área sadina. Primeiro foi Bruno Teles num cabeceamento (84 minutos), depois foi Barreto (87) a proporcionar uma defesa enorme a Cristiano e, aos 90 e 90+4, respetivamente, foi a vez de Gabrielzinho e Tarantini errarem o alvo.