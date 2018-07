Santa Clara vence em casa da Oliveirense e alimenta sonho da subida

Os visitantes adiantaram-se no marcador por Rashid (12 minutos), aumentando a vantagem ainda no primeiro tempo, por intermédio de Fernando (35. A tarefa da Oliveirense complicou-se quando Ricardo Tavares foi expulso (44), mas, apesar disso, João Mendes ainda reduziu (74).

O jogo começou com um ritmo rápido e o Santa Clara demorou apenas 12 minutos a abrir o marcador, com Osama Rashid a marcar um livre direto de forma exímia, a deixar Júlio Coelho 'pregado' ao relvado.

Depois de um início promissor, a partida tornou-se monótona e a Oliveirense só criou algum perigo à meia hora, num remate de Alemão, desviado por um defesa para canto.

Porém, cinco minutos depois, o Santa Clara aumentou a vantagem num contra-ataque, depois de uma boa jogada de Pineda, que serviu Fernando ao segundo poste, com este a limitar-se a encostar.

Já no final da primeira parte, a equipa da casa viu a sua tarefa tornar-se ainda mais complicada, com Ricardo Tavares a ser expulso, depois de uma agressão a Fernando.

Ainda assim, foi a equipa de Pedro Miguel que entrou melhor na segunda parte, encostando às 'cordas' os açorianos, que só se iam aventurando através de contra-ataques, sendo que num deles Pineda ficou perto de marcar.

A Oliveirense conseguiu mesmo a reduzir, aos 74 minutos, através do recém-entrado João Mendes, na sua primeira jogada no encontro, com um remate colocado à entrada da área.

Na parte final, a equipa da casa ainda tentou chegar à igualdade, instalando-se junto à área contrária, mas os açorianos conseguiram segurar a preciosa vantagem.