O Real regressou este domingo às vitórias, com uma goleada (5-1) sobre o Benfica B, num encontro da 25.ª jornada da II Liga em que o clube de Sintra dizimou a defesa encarnada no segundo tempo.

Os três desaires consecutivos e a pior defesa da competição não faziam antever uma partida cheia de eficácia para os estreantes no segundo escalão, que foram demolidores depois do intervalo, com os tentos de Carlos Vinícius (46 e 70), Marcelo Lopes (55), Tiago Morgado (64) e Jefferson Nem (65). Para a equipa secundária do Benfica marcou o central Kalaica, aos 55 minutos.

O técnico Alexandre Santos consegue assim somar os três primeiros pontos no comando da equipa, continuando no último lugar da classificação, mas agora com 20 pontos, enquanto o Benfica B ocupa um confortável 11.º posto com 34.

A entrada forte dos atletas liderados por Hélder Cristovão quase foi transformada em golo ainda dentro dos primeiros cinco minutos, quando Pedro Amaral conduziu bem a jogada pelo lado direito, encontrou Chris Willock, que assistiu o norte-americano Keaton Parks para um remate de primeira a rasar o poste.

O Real começou, aos poucos, a entrar na partida e a dar resposta ao bom começo das águias. O reforço de inverno Jefferson Nem foi azarado com um remate forte à barra de Fábio Duarte, antes de Marcelo Lopes ter atirado, de meia distância, para felicidade do guardião do Benfica.

O regresso do descanso não podia ter sido melhor para o clube de Sintra, inaugurando o marcador no primeiro lance, sofrendo o empate de seguida e voltando a passar para a frente do desafio, tudo num curto espaço de nove minutos.

Primeiro, foi o melhor marcador da II Liga, Carlos Vinícius, a colocar a bola dentro da baliza encarnada, após um remate inicial de Jefferson Nem apanhar a defesa adversária desprevenida. Instantes depois, Marcelo Lopes voltou a balançar as redes do Benfica, um minuto de depois do central croata Kalaica ter feito a igualdade para os visitantes.

Em vantagem pela segunda vez na partida, o Real destruiu por completo a defesa do Benfica B, com mais três tentos de rajada, por Tiago Morgado, de belo efeito, Jefferson Nem, numa jogada de insistência e depois de vários cortes na área e, por fim, de grande penalidade, novamente pelo avançado brasileiro Carlos Vinícius.

Jogo realizado no Complexo desportivo do Real, em Monte Abraão.

Real - Benfica B, 5-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Carlos Vinícius, 46 minutos.

1-1, Kalaica, 54.

2-1, Marcelo Lopes, 55.

3-1, Tiago Morgado, 64.

4-1, Jefferson Nem, 65.

5-1, Carlos Vinícius, 70 (grande penalidade).

Equipas:

- Real: Luís Ribeiro, Paulinho, Eduardo Mendes, Paulo Monteiro, Fabrice Fokobo, Diogo Coelho, Tiago Morgado, Gustavo Cazonatti, Marcelo Lopes (Brash, 77), Jefferson Nem (Sabry, 82) e Carlos Vinícius (Marcos Barbeiro, 73).

(Suplentes: Patrick Costinha, Vasco Coelho, Sabry, Carlitos, Marcos Barbeiro, Abdoulaye Dialló e Brash).

Treinador: Alexandre Santos.

- Benfica B: Fábio Duarte, Alex Pinto (Martin Chrien, 61), Kalaica, Ferro, Lystcov, Pedro Amaral, Keaton Parks, Florentino Luís, Gedson Fernandes, Chris Willock (Filipe Soares, 84) e José Gomes (Anthony Carter, 80).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Martin Chrien, Filipe Soares, Daniel dos Anjos, Diogo Mendes, Anthony Carter e Simón Ramírez).

Treinador: Hélder Cristovão.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Diogo Coelho (34) e Paulo Monteiro (37). Cartão vermelho direto para Lystcov (69).

Assistência: cerca de 300 espetadores.