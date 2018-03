Pub

Seleção nacional de futebol garantiu qualificação este domingo, ao vencer a Finlãndia, por 2-0.

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 carimbou este domingo, no Funchal, o passaporte para o Campeonato da Europa do escalão (Inglaterra 2018), ao vencer a Finlândia por 2-0. A seleção nacional qualificou-se como segunda do Grupo 4 da Ronda de Elite.

O triunfo, construído na primeira parte, com golos de Noha Nurmi, na própria baliza, aos 21 minutos, e Nuno Cunha, de grande penalidade, aos 36', permitiu à equipa das 'quinas' terminar com sete pontos, os mesmos da Suíça (embora os helvéticos tenham ficado em 1.º, por terem melhor diferença de golos).

Desde cedo que os médios de Portugal se evidenciaram na partida, com Nuno Cunha a dar o primeiro aviso, logo aos dois minutos. As oportunidades foram-se sucedendo, mas o golo surgiu apenas a meio do primeiro tempo, com Noah Nurmi a introduzir a bola na própria baliza, na sequência de um livre convertido por Nuno Cunha.

A Finlândia mostrava-se uma equipa praticamente inofensiva, raramente chegando ao meio-campo luso. No entanto, ainda assustou, aos 26 minutos, num cabeceamento de Hiekkanen, que passou perto da baliza de João Monteiro.

O domínio português prosseguiu e, após desperdícios de Bernardo Silva e Félix Correia, o golo chegou aos 36 minutos, numa grande penalidade assinalada por mão na bola, convertida por Nuno Cunha.

O resultado podia ter ficado ainda mais volumoso antes do intervalo, mas o remate de Nuno Cunha acertou na barra.

Os escandinavos entraram com outra atitude no segundo tempo e começaram a ameaçar o setor defensivo luso. Ainda assim, Portugal dispôs de várias oportunidades para poder dilatar o resultado, com destaque para a tentativa de Eduardo Ribeiro, aos 67 minutos, detida por Sinisalo.

O campeonato Inglaterra 2018 marcará, assim, o regresso da seleção portuguesa ao Euro de sub-17, depois de ter conquistado a edição de 2016 e falhado a de 2017.