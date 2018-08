Óquei de Barcelos desperdiça vantagem e perde Taça CERS nos penáltis

O Óquei de Barcelos desperdiçou este domingo uma vantagem de dois golos para perder com o Lleida a final da Taça CERS de hóquei em patins, consentindo um empate a dois no tempo regulamentar e uma derrota nos penáltis.

Bicampeã em título, a equipa de Barcelos falhou dois recordes históricos da competição, ao não conseguir o primeiro 'tri' da história da prova e ao falhar a quarta vitória, após 1995, 2016 e 2017, o que seria um novo máximo.

A equipa de Paulo Pereira entrou melhor no encontro e mostrou-se mais dominadora no primeiro tempo, no qual chegou ao golo num remate de longe de Joca, aos 17 minutos, na primeira vez que tocou na bola.

Depois do intervalo, e mesmo perante a reação do anfitrião da 'final a quatro', o Lleida, que falhou um penálti por Giménez, João Almeida conseguiu aumentar a vantagem aos 28, num remate rasteiro.

Os espanhóis reagiram e reduziram pouco depois, numa grande penalidade convertida pelo 'capitão' Andreu Tomás, aos 30 minutos, antes de Dário Giménez, num livre direto aos 35, igualar a partida.

Mesmo após várias oportunidades de parte a parte, o empate persistiu e, no prolongamento, a equipa portuguesa não conseguiu criar perigo, com as grandes penalidades a surgirem naturalmente devido ao cansaço que se fazia sentir de ambas as partes.

O desempate por penáltis ficou marcado pela falta de pontaria e inspiração dos guarda-redes, uma vez que apenas um de 10 remates foi convertido, o último de todos, por Creus, que entregou ao Lleida a primeira Taça CERS da sua história.

Jogo disputado no Pavilhão Onze de Setembre, em Espanha.

Óquei de Barcelos - Lleida, 2-2 após prolongamento, 0-1 no desempate por grandes penalidades.

Ao intervalo: 1-0.

No final do tempo regulamentar: 2-2.

No final da primeira parte do prolongamento: 2-2.

No final do prolongamento: 2-2.

Marcadores:

1-0, Joca, 17 minutos.

2-0, João Almeida, 28.

2-1, Andreu Tomás, 30 (grande penalidade).

2-2, Dário Giménez, 35 (livre).

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

0-0, Marinho (defesa do guarda-redes).

0-0, César Candanedo (defesa do guarda-redes).

0-0, Rúben Sousa (defesa do guarda-redes).

0-0, Dário Giménez (defesa do guarda-redes).

0-0, Joca (ao poste).

0-0, Andreu Tomás (para fora).

0-0, Juan José López (para fora).

0-0, Roberto di Benedetto (defesa do guarda-redes).

0-0, Zé Pedro (defesa do guarda-redes).

0-1, Joan Creus.

Sob a arbitragem da dupla francesa Xavier Bleuzen e Julien Thibaud, as equipas alinharam:

- Óquei de Barcelos: Ricardo Silva, João Almeida, Afonso Lima, Hugo Costa e Zé Pedro. Jogaram ainda: Joca, Marinho, Juan José Lopez e Rúben Sousa.

Treinador: Paulo Pereira.

- Lleida: Lluis Tomás, Bruno di Benedetto, Joan Cañellas, Dário Giménez e Andreu Tomás. Jogaram ainda: Joan Creus, César Candanedo e Roberto di Benedetto.

Treinador: Albert Folguera.