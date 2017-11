Pub

Triunfo por 4-1 no terreno dos vimaranenses

A Oliveirense goleou este sábado no terreno do Vitória de Guimarães por 4-1 e subiu provisoriamente à liderança do grupo C da Taça da Liga de futebol, num jogo da segunda jornada que venceu justamente, face à superioridade exibida.

A equipa da II Liga chegou ao intervalo a vencer por 3-1, com três assistências de João Mendes para os golos de Xandão, aos dois minutos, de Brayan Riascos, aos nove, e de João Amorim, aos 36, já depois de Rincón ter reduzido, aos 12, e selou o resultado por António Oliveira, aos 79.

Com este resultado, a Oliveirense quebrou uma série de cinco jogos sem vencer e é agora líder do Grupo C, com quatro pontos, ao passo que a turma do principal escalão, com um ponto somado, pode ficar já hoje arredada da final a quatro da Taça da Liga, em Braga, caso o Feirense derrote o Moreirense.

Em situação difícil na II Liga - 16.ª classificada, ao fim de 12 jogos -, a Oliveirense precisou apenas de 10 minutos para quebrar um jejum de três desafios oficiais sem marcar, garantindo, nessa fase, uma vantagem de dois golos.

O central Xandão inaugurou o marcador logo ao segundo minuto, num golpe de cabeça bem colocado, que entrou junto ao poste direito, na sequência de um livre da direita, e Brayan Riascos, aos nove, 'encostou' para o 2-0, depois de Miguel Silva, ao sair da baliza, ter falhado na bola de forma caricata.

Depois de 10 minutos em que praticamente não existiu em campo, a turma vitoriana reagiu e chegou ao golo, num lance em que Rincón marcou na recarga a um remate de Junior Tallo e que o árbitro António Nobre validou, depois de o assistente Miguel Aguilar ter assinalado fora de jogo.

A equipa de Oliveira de Azeméis, porém, continuou a ser melhor e falhou, aos 16 minutos, um penálti, após falta de Moreno sobre Brayan Riascos, com Miguel Silva a adivinhar o lado do pontapé de João Amorim e a desviar a bola para canto.

A equipa de Pedro Miguel voltou a criar perigo num cruzamento de Diogo Valente chegado à baliza, aos 22, e num livre de Sérgio Ribeiro, aos 32, antes de João Amorim fazer o terceiro aos 36, num remate bem colocado à entrada da área, com espaço e tempo para tudo.

O quarto golo voltou a estar perto aos 43 minutos, quando Riascos se isolou e depois Alemão tentou um 'chapéu', com Miguel Silva a defender ambas as tentativas.

O Vitória ainda esteve perto de reduzir a diferença no segundo tempo, por Rafael Martins, aos 63 minutos, e por Raphinha, aos 78, mas nunca colocou a defesa oliveirense em apuros permanentes, e até acabou por sofrer o quarto golo, num remate de António Oliveira ao ângulo superior direito, à entrada da área, aos 79.