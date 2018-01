O jogador do Moreirense, Alfa (E), marca um dolo contra o Vitória de Setúbal, João Teixeira durante o jogo da Primeira Liga de Futebol, disputado no Estádio do Comendador Joaquim de Almeida Freitas, Moreira de Cónegos, 15 de janeiro de 2018. MANUEL ARAÚJO/LUSA

Moreirense e Vitória de Setúbal empataram esta quinta-feira a dois golos, em partida da 18.ª jornada da I Liga de futebol que os minhotos, a jogar em casa perante um adversário direto, só empataram aos 89 minutos

Um 'bis' de João Amaral, aos sete e 25 minutos, deu cedo vantagem confortável ao Vitória de Setúbal. Alfa Semedo conseguiu reduzir ainda antes do intervalo (38 minutos), mas o empate só surgiu aos 89, graças a André Micael.

Com este resultado, as duas equipas permanecem na parte baixa da tabela classificativa, com o Moreirense a subir duas posições, é 14.º com 15 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal é, para já, penúltimo classificado com 13 pontos.

José Couceiro fez uma alteração em relação à última jornada (empate 1-1 em casa do Tondela), ao colocar Arnold no 'onze' para o lugar de César, que já não faz parte do plantel sadino. Já Sérgio Vieira investiu no mesmo 'onze' no Moreirense face ao que perdeu na receção ao Benfica (2-0).

Igualado na última posição da Liga no arranque do jogo, o conjunto de José Couceiro não vence há quase três meses para o campeonato, tendo a Taça da Liga como tábua de salvação.

Num jogo muito musculado e disputado, mas que registou poucas, ou quase nenhumas, reais oportunidades de perigo, o Vitória de Setúbal beneficiou de alguma sorte nos golos, soube ser pragmático perante um Moreirense demasiado ansioso, que cometeu erros defensivos nas duas jogadas.

Logo aos sete minutos, João Amaral fez o primeiro golo da partida, depois de isolado por Costinha, e, aos 25, o mesmo atacante assinou o segundo tento, aproveitando um bom trabalho do 'endiabrado' Gonçalo Paciência.

Os locais demoraram a reagir e acusaram a desvantagem madrugadora. Só por volta da meia hora é que se começou a ver a equipa vimaranense de facto apostada em crescer no terreno.

E o despertar resultou num golo de Alfa Semedo, aos 38 minutos, na sequência de um canto no lado direito cobrado por Rúben Lima.

Feito o 2-1, a 'muralha' sadina avolumou-se, enquanto a impaciência da equipa de Moreira de Cónegos resultava em muitos ataques, grande pressão sobre a defesa forasteira, mas zero eficácia, ou porque Cristiano estava sempre em todas ou porque o discernimento faltava no último segundo.

Aos 61 e 65 minutos, um dos 'reforços' de inverno do Moreirense, o brasileiro Edno, mostrou trabalho e, primeiro de cabeça, e depois com uma 'bomba' lançada do meio da rua, encontrou pela frente o guardião sadino. Seguiu-se um desperdício monumental de Bilel, que, depois de Dramé ter feito sozinho o trabalho praticamente todo, adiantou-se demasiado e já só passou a bola ao guarda-redes adversário (79 minutos).

O golo da igualdade, justo, quer pela insistência dos minhotos, quer pelo facto de o Setúbal ter abdicado de atacar, surgiu a um minuto do fim, aos 89, quando André Micael rematou depois de um livre cobrado por Sagna, que sobrevoou Vasco Fernandes e Edinho.