O jogador do Feirense, João Silva (D), festeja com colegas de equipa após marcar um golo contra o Moreirense durante o jogo da Primeira Liga de Futebol, no estádio Marcolino Castro, Santa Maria da Feira, 21 de janeiro de 2018. JOSÉ COELHO/ LUSA

Um golo de João Silva permitiu ao Feirense vencer o Moreirense, por 1-0, em jogo da 19ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e afastar-se da zona de despromoção

No Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira, o avançado do Feirense aproveitou um lance de contra-ataque para rematar para o único golo da partida, aos dois minutos.

O Feirense ascende ao 12.º lugar da I Liga, com 20 pontos, enquanto o Moreirense ocupa a 15.ª posição, com 15 pontos, mais um do que o Vitória de Setúbal, primeira equipa na zona de despromoção.

O Feirense entrou da melhor forma no jogo, já que se adiantou no marcador quando estavam decorridos apenas dois minutos. Num lance de contra-ataque, João Silva rematou à entrada da área, com a bola a sofrer um desvio de Rúben Lima, que acabou por trair o guarda-redes Jhonatan.

O golo acabou por penalizar a qualidade de jogo, com o Feirense a conseguir fechar todos os caminhos para a sua baliza e com o Moreirense a apresentar dificuldades na construção do seu jogo ofensivo.

Só perto do final da primeira parte voltaria a surgir novo lance de perigo, quando Hugo Seco surgiu isolado em frente a Jhonatan, mas rematou contra o corpo do guarda-redes do Moreirense, aos 40 minutos.

Pouco depois, o Moreirense esteve perto do empate num remate à entrada da área por Tozé, obrigando Caio à defesa da tarde (45).

Na segunda parte, o equilíbrio voltou a ser a nota dominante, isto porque o Feirense se manteve concentrado nas suas ações defensivas.

O técnico Sérgio Vieira alargou a sua frente de ataque aos 66 minutos, com as entradas de Rafael Costa e Dramé, mas o Moreirense continuou a sentir dificuldades para criar perigo na baliza adversária.

Até ao final do jogo, o Moreirense foi mais pressionante, dispôs de alguns pontapés de canto e Edno, num cabeceamento no coração da área, permitiu a defesa de Caio no último lance da partida.